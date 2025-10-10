< sekcia Regióny
V Dolnom Kubíne otvorili nové Regionálne centrum zdieľaných služieb
V prvej fáze bude centrum spracovávať mzdovú a personálnu agendu pre sociálne a kultúrne zariadenia na Orave a Liptove. Neskôr pribudne aj pracovisko pre udržateľnú energetiku.
Autor TASR
Dolný Kubín 10. októbra (TASR) - V Dolnom Kubíne tento týždeň otvorili nové Regionálne centrum zdieľaných služieb príspevkovej organizácie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Energo-Eko-Služby. Ako uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová na sociálnej sieti, úlohou centra je pomáhať zariadeniam kraja efektívnejšie fungovať, aby mali menej administratívnej záťaže a viac priestoru pre prácu s ľuďmi.
V prvej fáze bude centrum spracovávať mzdovú a personálnu agendu pre sociálne a kultúrne zariadenia na Orave a Liptove. Neskôr pribudne aj pracovisko pre udržateľnú energetiku. „Rozumiem, že každá zmena prináša otázky a obavy. No skúsenosť z prvého roka fungovania v Žiline ukázala, že spoločný systém prináša poriadok, odborné zázemie a postupne aj úspory, ktoré môžu zariadenia využiť na zlepšenie svojich služieb,“ spresnila Jurinová.
Podľa jej slov sú zdieľané služby moderným a rozumným spôsobom, ako zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií a zároveň šetriť verejné financie. „Verím, že nový model prinesie výhody nielen pre kraj, ale aj pre všetky naše zariadenia a ich zamestnancov, ktorí denne pracujú pre ľudí v našom regióne,“ dodala predsedníčka ŽSK.
V prvej fáze bude centrum spracovávať mzdovú a personálnu agendu pre sociálne a kultúrne zariadenia na Orave a Liptove. Neskôr pribudne aj pracovisko pre udržateľnú energetiku. „Rozumiem, že každá zmena prináša otázky a obavy. No skúsenosť z prvého roka fungovania v Žiline ukázala, že spoločný systém prináša poriadok, odborné zázemie a postupne aj úspory, ktoré môžu zariadenia využiť na zlepšenie svojich služieb,“ spresnila Jurinová.
Podľa jej slov sú zdieľané služby moderným a rozumným spôsobom, ako zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií a zároveň šetriť verejné financie. „Verím, že nový model prinesie výhody nielen pre kraj, ale aj pre všetky naše zariadenia a ich zamestnancov, ktorí denne pracujú pre ľudí v našom regióne,“ dodala predsedníčka ŽSK.