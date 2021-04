V Dolnom Kubíne sa do sčítania zapojilo 92 percent ľudí

Dolný Kubín 5. apríla (TASR) – Do online samosčítania sa v Dolnom Kubíne zapojilo vyše 92 percent ľudí. Z miest nad 10.000 obyvateľov má samospráva najviac sčítaných osôb. Pre TASR to uviedol Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



"Prvá etapa sčítania bola v našom meste sprevádzaná kampaňou s názvom Čo je doma, to sa počíta. Som hrdý, že práve Dolnokubínčania spomedzi všetkých obyvateľov slovenských miest nad 10.000 obyvateľov najlepšie zvládli elektronické sčítanie," uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Primátor zdôraznil, že Dolnokubínčanov kampaňou vyzývali, aby sa prihlásili k svojmu mestu a ukázali tak, koľko ľudí tvorí príbeh mesta. "Na komunikáciu sme okrem on-line prostredia aktívne využívali aj plagátovacie plochy a vchody bytových domov. Školy a škôlky oslovili rodičov cez správy na Edupage. Obyvateľom sme sa prihovárali prostredníctvom mestskej televízie a farských oznamov pri on-line bohoslužbách," dodal Prílepok.