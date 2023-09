V Dolnom Kubíne sa o poslanecké posty v 3.obvode uchádzajú 4 kandidáti

Dolný Kubín 6. septembra (TASR) - Voľby do orgánov samospráv miest a obcí sa v Dolnom Kubíne zopakujú v sobotu 9. septembra. Voliť sa bude v obvode číslo 3, ktorý zahŕňa okrsky Medzihradné, Srňacie a Banisko.



"Politické strany aj nezávislí kandidáti mali možnosť do 11. júla podať kandidátne listiny. Tie predložili štyria kandidáti. Konkrétne Tomáš Gajdoš za KDH, Michal Lavrík za Hlas-SD, Milan Murín za Starostov a nezávislých kandidátov a Peter Smoleň, ktorý je nezávislým kandidátom," vysvetlila predsedníčka mestskej volebnej komisie Andrea Barienčíková.



Dolnokubínčania budú môcť svoj hlas odovzdať v dvoch volebných miestnostiach, a to na Medzihradnom v budove mestského výboru a na Banisku v budove materskej školy. Volebné miestnosti sa otvoria o 7.00 h a uzatvoria o 22.00 h. Voliči si budú môcť spomedzi štyroch kandidátov vybrať dvoch poslancov, ktorým odovzdajú svoj hlas.



Vzhľadom na to, že mestská aj okrskové komisie sú kreované na celé volebné obdobie, ostávajú v rovnakom zložení ako pri minuloročných októbrových voľbách do orgánov samospráv obcí. "Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční koncom septembra, zvolení kandidáti zložia do rúk primátora mesta sľub a budú im odovzdané osvedčenia o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne," ozrejmila Barienčíková.



Dolnokubínske mestské zastupiteľstvo fungovalo od novembra v zložení 17 poslancov, dva mandáty zostali neobsadené. Svoj hlas v opakovaných voľbách môže v sobotu 9. septembra odovzdať 1842 Dolnokubínčanov.