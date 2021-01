V Dolnom Kubíne sa prišlo otestovať viac ako 5000 ľudí

Dolný Kubín 26. januára (TASR) – Na skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 sa cez víkend (23. až 24. januára) v Dolnom Kubíne zúčastnilo 5323 ľudí. Pozitívny test malo 30 z nich, čo predstavuje 0,56 percenta. Primátor mesta Ján Prílepok zhodnotil, že prišlo výrazne menej ľudí ako na predchádzajúce testovania.



"Na úplné čísla za celé mesto si budeme musieť ešte počkať, pretože testovanie prebiehalo nielen počas celého minulého týždňa, ale pokračuje až do utorka. Presné výsledky budeme mať hneď ako zapracujeme aj tieto dáta," povedal primátor.



Situácia na testovaní v Dolnom Kubíne bola počas víkendu pokojná s minimálnymi čakacími lehotami na otestovanie. Ľudia do odberných miestností prichádzali priebežne počas celého dňa. "Za sobotu sme celkovo otestovali 3666 ľudí, z ktorých bolo 17 pozitívnych. V nedeľu sa testovania zúčastnilo už len 1657 ľudí a pozitívnych bolo 13. Najviac ľudí prišlo na testovanie v sobotu popoludní, kedy do odberných miestností zamierilo 1949 ľudí," konkretizoval primátor.



Na víkendovom testovaní sa podieľalo dokopy 80 zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Samospráva rozdelila obyvateľov do 15 odberných miest podľa ulíc, kde bývajú. Odberné miesta zriadili napríklad v školách, mestskom kultúrnom stredisku, hasičskej zbrojnici alebo v nemocnici.