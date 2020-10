V Dolnom Kubíne sa prvý deň otestovalo zhruba 40 percent ľudí

Dolný Kubín 24. októbra (TASR) – V Dolnom Kubíne sa v piatok (23. 10.) otestovalo počas prvého dňa pilotného testovania na ochorenie COVID-19 približne 40 percent ľudí. Podľa primátora Jána Prílepka sa to podarilo zvládnuť vďaka vojenskému a zdravotníckemu personálu aj dobrovoľníkom priamo na odberných miestach.



"Ďakujem za trpezlivosť aj Dolnokubínčanom, ktorí sa prišli testovať. Dnes od rána sa pripravovali odberné miesta, všetky sú posilnené. Dokonca v kultúrnom stredisku pri veľkej zhromažďovacej ploche sme zriadili ešte jedno odberné miesto. V tejto chvíli sú tu zriadené tri odberné miesta. A ak tu ráno stál rad cez celé námestie, tak v tejto chvíli to ide úplne plynule," povedal Prílepok.



Dolnokubínčanov vyzval, aby využili zvýšené kapacity. "Pevne verím, že sa nám podarí ešte dnes otestovať významné percento ľudí. Chcem všetkých poprosiť, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu. Aby nevznikali rady v nedeľu večer," doplnil.



V Dolnom Kubíne je podľa neho počet pozitívne testovaných na úrovni dvoch percent. "Ak sa toto nezmení a podarí sa nám veľké množstvo pretestovať, tak drvivá väčšina Dolnokubínčanov bude môcť pokračovať v normálnejšom živote," dodal primátor.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele (25. 10.) realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Zo 61.905 otestovaných ľudí na Orave a v Bardejove bolo v piatok 2225 infekčných.