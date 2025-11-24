< sekcia Regióny
V Dolnom Kubíne sa začali Katarínske trhy, tradične trvajú dva dni
Dolnokubínčania aj návštevníci mesta majú počas trhov možnosť kúpiť si originálne remeselné výrobky.
Autor TASR
Dolný Kubín 24. novembra (TASR) - Viac ako stovka predajcov a remeselníkov z celého Slovenska zaplnila v pondelok Námestie slobody a priestory Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne. Návštevníci Katarínskych trhov tam nájdu počas dvoch dní od 9.00 h do 20.00 h predovšetkým vianočný sortiment. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.
„Katarínske trhy sú oslavou tradície, remesla a predvianočnej nálady. Aj tento rok prinesú široký sortiment, z ktorého si vyberie každý. Veríme, že ľudia si domov odnesú niečo, čo im spraví radosť,“ priblížila riaditeľka dolnokubínskeho MsKS Martina Mesárošová.
Dolnokubínčania aj návštevníci mesta majú počas trhov možnosť kúpiť si originálne remeselné výrobky. „Návštevníci tu nájdu pestrú paletu produktov, od vianočných oblátok a cukroviniek, ozdôb a dekorácií, cez bylinky, ručne vyrábané výrobky, hračky, mäsové a údené výrobky, čerstvé pečivo, textil, sušené ovocie a zeleninu, spotrebný tovar či rôzne občerstvenie,“ dodala Mesárošová.
