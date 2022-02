V Dolnom Kubíne spojili fašiangovú rozlúčku s pomocou pre Ukrajinu

Dolný Kubín 27. februára (TASR) – Mesto Dolný Kubín spojilo v nedeľu fašiangovú rozlúčku s charitatívnou pomocou pre Ukrajinu, ktorú pripravilo so Spišskou katolíckou charitou. Podľa Martina Buznu z dolnokubínskej radnice sa pred mestským kultúrnym strediskom zišlo viac ako 500 ľudí. Okrem finančnej prinášali i materiálnu pomoc a potraviny.



Pomoc bude podľa primátora Jána Prílepka smerovať nielen na hranice a do utečeneckých táborov, ale aj na Ukrajinu priamo do dvoch partnerských miest Kamenec Podolský a Truskavec. "Zároveň časť pomoci možno zužitkujeme aj v našom meste, keďže už dnes k nám prišli prvé Ukrajinky. Dolný Kubín zatiaľ využili iba ako tranzitné miesto a pokračujú ďalej do Budapešti," doplnil.



"Po dvoch rokoch pandémie sme sa mali zabávať na fašiangovej veselici. To, čo sa však udialo tento týždeň u našich ukrajinských susedov, je naozaj desivé. Nie ďaleko za hranicami Slovenska sú skutočné boje. Z Ukrajiny začali utekať ženy, deti, starší ľudia a potrebujú našu pomoc. Rozhodli sme sa preto nezrušiť dnešné podujatie a umožniť aj ľuďom prispieť a pomôcť," povedal Prílepok.



Dolnokubínsku samosprávu prekvapilo, koľko materiálnej pomoci ľudia z celej Oravy priniesli počas niekoľkých hodín. "V tejto chvíli pozastavujeme zber materiálnej humanitárnej pomoci. O ďalších krokoch budeme verejnosť informovať prostredníctvom sociálnych sietí a internetovej stránky," dodal primátor.