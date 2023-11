V Dolnom Kubíne sprístupnili výstavu o vianočných tradíciách

Dolný Kubín 21. novembra (TASR) - Podoby predvianočného a vianočného obdobia, ľudové obyčaje, tradície i liturgické zaujímavosti približuje nová tematická výstava v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Pripravilo ju Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Informuje o tom na svojom webe.



"Návštevníci sa prostredníctvom zbierkových predmetov, textových banerov a dobových fotografií symbolicky prenesú do čarovného obdobia od Kataríny do Hromníc," dodali z múzea.



Výstava bude verejnosti sprístupnená do 11. februára 2024. Z technických dôvodov je v pracovných dňoch nutná telefonická rezervácia.