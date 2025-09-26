< sekcia Regióny
V Dolnom Kubíne ukončili debarierizáciu SOŠ obchodu a služieb
Autor TASR
Dolný Kubín 26. septembra (TASR) - V Dolnom Kubíne ukončili ďalšiu etapu debarierizácie areálu Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb. Celková suma, ktorá bola čerpaná z európskych fondov, bola necelých 180.000 eur. V piatok slávnostne otvorili priestory za prítomnosti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
V priestoroch školy sa podarilo urobiť nájazdovú rampu do hlavného vchodu školy, zrekonštruovala sa bezbariérová toaleta v hlavnom vestibule a zároveň sa pristavil aj výťah, ktorý pôjde cez štyri poschodia. „Zatiaľ máme funkčné tri poschodia tejto školy, ale už je urobená príprava aj na dokončenie podkrovia, teda štvrtého poschodia, ktoré bude takisto v budúcnosti využívané ako vzdelávací priestor,“ spresnila Jurinová.
Dodala, že v rámci projektu debarierizácie ŽSK zrealizoval celkovo 13 škôl. Suma, ktorú na debarierizáciu využili a zároveň aj získali, je viac ako dva milióny eur.
