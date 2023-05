V Dolnom Kubíne v pondelok úplne uzavrú časť miestnej komunikácie

Dolný Kubín 21. mája (TASR) - Mesto Dolný Kubín od pondelka (22. 5.) úplne uzavrie časť miestnej cesty na Ulici aleja slobody. Dôvodom je rekonštrukcia križovatky pri obchodnom dome Tesco a železničnom priecestí. Informoval o tom zástupca primátora mesta Matúš Lakoštík.



"Z dôvodu realizácie prác v cestnom telese bude od pondelka 22. mája od 7.30 h až do odvolania úplne uzavretá časť miestnej cesty na Ulici aleja slobody v úseku od vjazdu do obchodnej zóny oproti zberným surovinám po križovatku pri železničnom priecestí. V tejto etape prác zostane železničné priecestie prejazdné," ozrejmil Lakoštík s tým, že obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.



Rekonštrukcia križovatky pri obchodnom dome a železničnom priecestí je podľa neho jednou z najväčších investičných akcií mesta Dolný Kubín v tomto roku. Križovatka by mala byť hotová koncom októbra tohto roka.