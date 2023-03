V Dolnom Kubíne zapojili do obnovy nájomných bytov ľudí bez domova

Dolný Kubín 7. marca (TASR) - S rekonštrukciou 12 mestských nájomných bytov nižšieho štandardu na Mládežníckej ulici v Dolnom Kubíne-Kňažej pomáhajú aj ľudia bez prístrešia. V budúcnosti budú môcť o ne požiadať a získať v nich bývanie. Potvrdil to v utorok primátor Dolného Kubína Ján Prílepok s tým, že ľudia bez domova takto získavajú pracovné návyky. Zároveň môžu v rámci dobrovoľníckej činnosti získať drobnú odmenu za prácu, ktorú vykonávajú.



Mesto byty kúpilo za celkovú sumu 132.000 eur, náklady na obnovu presiahnu 200.000 eur. "Rozhodli sme sa, že aspoň časť týchto prvých búracích prác, ktoré sú vyčíslené na približne 17.000 eur, by sme chceli urobiť aj vlastnými silami," vysvetlil. Podľa primátora je cieľom, aby samospráva musela čo najmenej týchto nákladov prenášať na budúcich nájomníkov. "Chceme, aby to nájomné stále mohlo zostať veľmi výhodné," doplnil.



Ide o najlacnejšie nájomné byty v meste, cena prenájmu dosahuje približne 20 eur za mesiac. "Slúžia ako určitý stupeň bývania nižšieho štandardu pre ľudí, ktorí sa chcú dostať zo zložitej situácie. Príkladom sú aj ľudia bez prístrešia, ktorí si postupne nachádzajú prácu a chcú sa uplatniť v živote," spresnil Prílepok.



Na vypratávaní bytov aktuálne pracuje päť klientov zo zariadenia pre ľudí bez prístrešia. Podieľajú sa na základných prácach, ako je odstránenie starého nábytku, kuchynských liniek, podláh či čistenie stien. "Za posledné roky sa nám podarilo dvoch klientov posunúť do nájomného bývania. Začalo sa to tým, že sme ich zaraďovali do drobných obecných prác, aby sme zistili, či majú pracovnú morálku. Podporovali sme ich v tom a za krátky čas sa vypracovali do nájomného bývania," priblížila vedúca oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu na mestskom úrade Katarína Trubanová.



Radnica chce, aby sa rekonštrukcia uskutočnila v rámci tohto roka. Prví nájomníci by v nich mohli bývať najneskôr začiatkom budúceho roka.