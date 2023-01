V Dolnom Kubíne zhodnotia vianočné stromy od obyvateľov na kompost

Dolný Kubín 15. januára (TASR) – Použité živé vianočné stromčeky budú spred bytových domov v Dolnom Kubíne odvážať do konca januára. Obyvatelia ich môžu vyložiť ku hnedým nádobám určeným na zber bioodpadu. Vyzbierané stromy spracujú a zhodnotia na kompost. Informoval o tom primátor mesta Ján Prílepok.



"Stromčeky budú smerovať do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu. Nakoniec sa vrátia späť do prírody," priblížil Prílepok s tým, že strom treba zbaviť všetkých ozdôb, girlánd, svetielok a sladkostí. V prípade, že si odvoz na zberný dvor chcú obyvatelia zabezpečiť sami, môžu tak urobiť počas otváracích hodín.



Radnica vianočné stromy likvidovať nemusí, pretože všetky celoročne rastú v meste. V Dolnom Kubíne každoročne ozdobia deväť živých stromčekov v centre aj v rôznych ďalších častiach mesta. "Naším zámerom je, aby pre vianočnú výzdobu nemusel byť vypílený žiadny strom. Okrem toho tým výrazne šetríme finančné prostriedky. K príprave vianočných stromov pristupujeme systematicky, snažíme sa, aby boli na vhodnom mieste, centrálne umiestnené na sídlisku, dostupné verejnému osvetleniu aj technike," vysvetlil primátor.



V uplynulom období vysadili dva nové stromy na sídlisku Banisko. Pôvodný vianočný strom bol podľa slov primátora už prerastený a nevhodný. Nové stromčeky zasadili tak, aby v budúcnosti mohli prebrať úlohu po ich predchodcovi.