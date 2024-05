V Dolnom Smokovci chcú vybudovať prvé respitné centrum na Slovensku

Vysoké Tatry 27. mája (TASR) - Na podhorí Tatier chcú vybudovať prvé "respitné" centrum na Slovensku. Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity (SpKCH) Pavol Vilček na pondelkovej tlačovej konferencii upozornil, že na Slovensku doposiaľ chýba špecializované zariadenie pre nevyliečiteľne choré a znevýhodnené deti a ich rodiny, ktoré by ponúkalo čiastočný únik pred každodennými povinnosťami. Práve preto sa SpKCH rozhodla vybudovať ho v priestoroch bývalej fary v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách.



Cieľom je podľa Vilčeka projekt zrealizovať v priebehu dvoch rokov. Na podporu projektu SpKCH v spolupráci s pop-operným zoskupením LaGIOIA, firmou Aponi a ďalšími partnermi pripravuje sériu benefičných koncertov. Výťažok z nich využijú práve na dofinancovanie výstavby. Koncerty budú v júni v Košiciach, Trstenej a Liptovskom Mikuláši, v júli bude ďalší koncert v Kežmarku a posledný v decembri v Spišskej Novej Vsi.



Vilček objasnil, že respitná starostlivosť, alebo tiež odľahčovacia služba, je určená pre tých, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s cieľom umožniť ošetrovateľovi na určitý čas odpočinok. Centrum v Dolnom Smokovci bude podľa neho prioritne určené pre rodiny. Riaditeľ sociálnych služieb SpKCH Ľubomír Bagar ozrejmil, že charita má rôzne pobytové služby, nedisponuje však tzv. odľahčovacou službou. "Komunikujeme s rôznymi organizáciami, či už ohľadom výstavby, ale aj služieb poskytovaných v takomto zariadení. Hľadáme spôsob financovania, našou snahou je nielen postaviť novú budovu, ale našu myšlienku postupne pretaviť aj do praxe, keďže pojem respitné centrum nie je definovaný v zákone," vysvetlil Bagar. V tejto súvislosti komunikujú aj s rezortmi zdravotníctva, sociálnych vecí či miestnymi a krajskými samosprávami.



Alica Paličková z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodneným uviedla, že takáto forma služby je na Slovensku len veľmi ťažko dostupná. "Odľahčovaciu službu považujeme za veľmi dôležitú, pretože rodiny s ťažko postihnutými deťmi sú často na okraji spoločnosti, majú problém zapadnúť do normálneho života a od narodenia takéhoto dieťaťa sa neustále stretávajú s prekážkami," skonštatovala. Zámer vytvoriť takéto zariadenia veľmi víta, keďže vďaka nemu si bude môcť celá rodina fyzicky i mentálne oddýchnuť a zároveň si nájsť aj čas pre seba.



"Fara, ktorá tu bola, už stratila svoj účel. Sme v nádhernom prostredí Vysokých Tatier a ľudia, ktorí majú za sebou často pohnuté príbehy, tu budú môcť nájsť pokoj. Chceme im trochu pomôcť, dať im najavo, že sme pri nich a nechceme ich v tom nechať samých. Apelujem aj na pomoc zo strany verejnosti, pretože sami to nezvládneme," skonštatoval spišský biskup František Trstenský.



Aktuálne stavbári rozoberajú pôvodnú budovu fary, na jej mieste by mali postaviť úplne novú trojpodlažnú budovu s kapacitou pre približne osem rodín. Vilček odhaduje, že náklady na výstavbu budú na úrovni 1,3 milióna eur. Je podľa neho nepopierateľné, že tam, kde sa odľahčovacia starostlivosť ponúka pravidelne, rodičia lepšie zvládajú požiadavky starostlivosti o svoje choré dieťa. Financovanie pobytov rodín i prevádzku zariadenia chce charita zabezpečiť s pomocou štátu, samospráv, ale aj z verejných darov.