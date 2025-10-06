< sekcia Regióny
V Dolnooravskej nemocnici má pribudnúť nová magnetická rezonancia
Proces verejného obstarávania, dodávka a inštalácia nového prístroja môžu trvať značnú časť budúceho roka.
Autor TASR
Dolný Kubín 6. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj plánuje v roku 2026 obstarať do Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne nový prístroj na magnetickú rezonanciu v hodnote viac ako jeden milión eur. Ako informoval primátor Dolného Kubína Ján Prílepok, terajšia magnetická rezonancia má poruchu a dlhšie nebude plne funkčná.
Proces verejného obstarávania, dodávka a inštalácia nového prístroja môžu trvať značnú časť budúceho roka. „Preto je nevyhnutné nájsť riešenie už dnes a opraviť existujúci prístroj, aby mali pacienti z celého regiónu dostupné takéto dôležité diagnostické vyšetrenia,“ podotkol Prílepok.
Podľa neho čaká nemocnicu aj ďalšia veľká investícia, ktorou je nový mamograf za viac ako 200.000 eur. „Dolný Kubín je totiž jediným certifikovaným mamografickým skríningovým pracoviskom v regióne, ktoré zabezpečuje vyšetrenia pre široké spádové územie a náš prístroj už má tiež viac ako desať rokov,“ spresnil primátor.
Problémom podľa neho ostáva nespravodlivé financovanie nemocníc. Dodal, že podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov dostávajú za rovnaké výkony menej peňazí ako štátne či súkromné zariadenia, čo sťažuje fungovanie. „Platí to aj pri magnetickej rezonancii - nemocnica by vedela urobiť viac vyšetrení a skrátiť čakacie doby, no poisťovne preplácajú len obmedzený počet výkonov za každý mesiac. Preto pacienti musia čakať, aj keď kapacity nemocnice by umožnili rýchlejšie vyšetrenia,“ doplnil Prílepok.
