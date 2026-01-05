Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aurora či Sérius: Dolnooravská nemocnica privítala na svet stovky detí

Bábätko s najväčšími pôrodnými mierami vážilo 4880 gramov a meralo 56 centimetrov, zatiaľ čo najmenšie bábätko malo 1900 gramov a 37 centimetrov.

Autor TASR
Dolný Kubín 5. januára (TASR) - V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne sa v roku 2025 narodilo spolu 608 detí, čo je o 23 viac než v predchádzajúcom roku. Chlapcov sa narodilo 310, dievčat sa narodilo 298 a štyrikrát sa narodili dvojičky. Nemocnica o tom informovala na svojom webe.

„Najplodnejším mesiacom bol september, počas ktorého uzrelo svetlo sveta až 72 detí. Nasledovali máj a august s 57 novorodencami. Naopak, najmenej pôrodov sme zaznamenali v januári - 38 detí,“ uviedli z nemocnice.

Bábätko s najväčšími pôrodnými mierami vážilo 4880 gramov a meralo 56 centimetrov, zatiaľ čo najmenšie bábätko malo 1900 gramov a 37 centimetrov. Pôrodný gauč, ktorý zaradila pôrodnica do vybavenia v septembri, do konca roka využilo 34 rodičiek. Približne tretina mamičiek absolvovala pôrod cisárskym rezom.

„Pozitívny vývoj zaznamenávame aj pri nástrihu hrádze - epiziotómii. Kým v roku 2021 ju podstúpilo takmer 60 percent rodičiek, v prvom polroku 2025 to bolo približne 30 percent a v druhom polroku už menej než deväť percent, čo svedčí o šetrnejšom prístupe k pôrodu,“ podotkli z nemocnice.

Rodičia najčastejšie vyberali pre svoje deti mená Nina, Ema, Sára, Jakub, Matias a Matej. Medzi netradičnými menami sú dievčenské mená Prea, Tia, Cynthia, Aurora či Abby, medzi chlapcami zaujali Sérius, Evan, Elliot alebo Rudy.
