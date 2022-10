V Domadiciach nemajú kandidáta na starostu

Nitra 29. októbra (TASR) – V troch obciach Nitrianskeho kraja sa o priazeň voličov uchádza menej kandidátov, než je stanovený počet členov obecného zastupiteľstva. Zaregistrovaní kandidáti si tak môžu byť istí svojím zvolením.



V obci Domadice v Levickom okrese sa zasa nenašiel nikto, kto by mal záujem stať sa starostom. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, voliči si tam preto budú vo voľbách vyberať iba poslancov do obecného zastupiteľstva.



V obci Čab v Nitrianskom okrese sa podľa zoznamu zaregistrovaných kandidátov uchádza o posty v sedemčlenom obecnom zastupiteľstve šesť ľudí. V Chrabranoch v Topoľčianskom okrese má obecné zastupiteľstvo sedem poslancov, no zaregistrovaní kandidáti sú iba dvaja. Aj o post starostu obce sa uchádza jediný kandidát. V tomto okrese je podobná situácia tiež v obci Lužany. O posty v päťčlennom obecnom zastupiteľstve sa uchádzajú traja registrovaní kandidáti. Záujem stať sa starostom má tiež jediný kandidát.