V Dome hudby Schneidera Trnavského bude výstava fotografií a akvarelov

Trnava 24. apríla (TASR) - Trnavské osvetové stredisko slávnostne otvorí v piatok 25. apríla vo výstavnom priestore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského výstavu fotografií a akvarelov. Výstava je venovaná dvom jubilantom z regiónu - neprofesionálnej výtvarníčke Márii Vrtochovej zo Zavara a fotografovi Jánovi Galovi z Piešťan. Ide o druhú tohtoročnú výstavu v rámci projektu KreaTiviTa 2025. Informovala o tom Milada Kotlebová z osvetového strediska.



Výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 73 výtvarných diel a 37 fotografií, budú môcť vidieť návštevníci do konca mája. Galo sa fotografovaniu začal venovať už v roku 1956, keď ako 12-ročný dostal na Vianoce svoj prvý fotoaparát. V 70. rokoch spoločne s ďalšími nadšencami fotenia stál pri zrode fotoklubu v Piešťanoch. Od roku 1991 pôsobil desať rokov ako fotoreportér v regionálnom piešťanskom týždenníku.



„Každoročne sa zapája do regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnych fotografov Trnavský objektív, kde získal viaceré ocenenia, úspešný je i v krajských a celoštátnych súťažiach AMFO a taktiež sa úspešne zúčastňuje výstavy Park foto Piešťany. Vybrané fotografie mal prezentované i vo Fínsku,“ priblížila Kotlebová. V jeho tvorbe sú zastúpené krajinárske scenérie, výtvarná fotografia, reportáž i portréty.



Výtvarné umenie sprevádza Vrtochovú celý život. Maľbe akvarelom sa venuje od roku 2020. „Kúzlo akvarelu je v jeho svetle a sile. Učaril mi svojou nepredvídateľnosťou, voľnosťou, možnosťou experimentovať s prelínaním farieb, lazúrových efektov, štruktúr,“ ozrejmila Vrtochová. Má rada kvety, scenérie krajiny a architektúru historických budov, hlavne v Trnave. Jej akvarely už po druhý raz postúpili do medzinárodnej súťaže v Taliansku. V súčasnosti spolu s ďalšími výtvarníkmi zo Slovenska vystavuje na medzinárodnej výstave vo Francúzsku.