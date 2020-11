V Dome kultúry Ružinov zriadili testovacie miesto na COVID-19

Bratislava 30. novembra (TASR) – V Bratislave zriadili ďalšie miesto na testovanie na ochorenie COVID-19. Formou antigénových testov sa budú môcť dať ľudia otestovať aj v Dome kultúry (DK) Ružinov. Na sociálnej sieti o tom informoval ružinovský starosta Martin Chren. Testovanie je zdarma a je tu možnosť objednať sa telefonicky aj na presný čas. "Z obecného rozpočtu nás to nebude stáť ani cent," deklaruje starosta s tým, že miesto bude prevádzkované ružinovským zdravotníckym zariadením a samospráva Ružinova poskytuje len priestory.



Na testovanie do domu kultúry budú ľudia chodiť samostatným vchodom z Papánkovho námestia, kde je podľa starostu aj dosť miesta na čakanie. Hlavným vchodom sa na testovanie ľudia nedostanú. "Testovacie miesto bude otvorené každý pracovný deň (pondelok až piatok) od 8.00 do 17.00 h. Obedová prestávka je od 12.00 do 13.00 h," priblížil Chren. Medzi 13.00 a 17.00 h sa budú prednostne testovať vopred objednaní ľudia. Objednanie na presný čas je bezplatné a objednávať sa môžu ľudia každý deň medzi 12.00 a 15.00 h na čísle 0911717818.



Mestská časť Ružinov pred pár dňami avizovala, že zvažuje vytvorenie stáleho odberného miesta na ochorenie COVID-19. Eviduje totiž veľký záujem ľudí o testovanie antigénovými testami aj mimo plošného testovania a dlhé rady počas uplynulých dní pred nemocnicou v Ružinove, keďže podľa samosprávy štátne odberné miesta kapacitou nie vždy stačia.