V dome kultúry v Myjave sprístupnia fotografickú výstavu

Myjava 14. apríla (TASR) - Pri príležitosti svojho dvadsaťročného pôsobenia pripravil fotoklub Lumen v spolupráci s mestom Myjava výstavu fotografií pod názvom 20 rokov fotoklubu Lumen. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Výstava bude sprístupnená v priestoroch výstavnej sály Kultúrneho domu Samka Dudíka od piatka 22. apríla do štvrtka 5. mája. "Výstava bude verejnosti prístupná v pondelok až stredu v čase od 9.00 do 16.00 h, vo štvrtok a v piatok od 9.00 do 17.00 h a počas víkendu od 17.00 do 19.00 h," informoval hovorca mesta.



"Vystavené fotografie si v prípade záujmu môžu návštevníci v sále pozrieť aj hodinu pred premietaním či iným programom v kultúrnom dome. Vernisáž výstavy je naplánovaná na piatok 22. apríla o 17.00 h," uviedol Hrin.