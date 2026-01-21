< sekcia Regióny
V dome kultúry v Rimavskej Sobote vymenia sedačky v divadelnej sále
Poslanci mesta na tento účel vyčlenili z rozpočtu sumu 235. 000 eur.
Autor TASR
Rimavská Sobota 21. januára (TASR) - V dome kultúry v Rimavskej Sobote, ktorý aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou, vymenia i sedačky v divadelnej sále. Poslanci mesta na utorňajšom (20. 1.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) na tento účel vyčlenili z mestského rozpočtu sumu 235.000 eur.
Ako uviedla samospráva v dôvodovej správe predloženej na MsZ, mesto sa na výmenu sedačiek v dome kultúry snažilo získať dotáciu z Fondu na podporu umenia, predložená žiadosť však bola fondom zamietnutá. Financie na rekonštrukciu divadelnej sály preto mestskí poslanci vyčlenili v rámci I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2026.
„V dome kultúry prebieha rozsiahla rekonštrukcia, ktorá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. V nadväznosti na uvedenú rekonštrukciu je potrebné modernizovať aj vybavenie divadelnej sály, ktoré nebolo menené od otvorenia kultúrneho domu. Sedačky sú v súčasnom stave nevyhovujúce, opotrebované a nekomfortné na sedenie pri organizovaných kultúrnych podujatiach,“ uviedla radnica v dôvodovej správe.
Suma 235.000 eur z mestského rozpočtu má byť použitá na výmenu podlahy a nákup a inštaláciu 461 sedačiek v divadelnej sále. Dodávateľa stavebných prác a sedačiek bude samospráva hľadať prostredníctvom verejného obstarávania, realizáciu očakáva vo februári a marci.
Rimavskosobotský dom kultúry aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou, na ktorú mesto získalo financie z plánu obnovy. Práce sa začali ešte v polovici roka 2024 a pomaly sa blížia ku koncu. Projekt realizuje spoločnosť Construct, pôvodná cena za vyhotovenie diela bola stanovená na 3.399.000 eur. Náklady sa medzičasom pre rôzne práce navyše zvýšili o vyše 840.000 eur.
Dom kultúry v Rimavskej Sobote sa nachádza na Námestí Š. M. Daxnera. Výstavba objektu sa začala v roku 1973 a v rámci akcie Z na nej participovali i obyvatelia mesta. Kultúrny stánok skolaudovali v roku 1985. V objekte sa nachádza divadelná sála a kinosála, estrádna a konferenčná sála i priestory pre bábkové divadlo.
