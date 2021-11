V dome kultúry v Senici sprístupnili výstavu Hrdinovia

Senica 16. novembra (TASR) – Autorskú výstavu s názvom Hrdinovia sprístupnili v dome kultúry v Senici. TASR o tom informoval Miroslav Koprla zo Záhorského osvetového strediska.



V rámci výstavy predstaví autor Jaroslav Žiak kolekciu 16 čiernobielych fotografií. "Tie ponúkajú návštevníkom krehké prepojenie smutnej minulosti so súčasnosťou, keď sa vnímanie neľahkého osudu jednotlivca premieňa do bytostného stelesnenia pojmu hrdina," uviedol Koprla.



Autor vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a je členom Združenia slovenských profesionálnych fotografov. "Vo svojich prácach sa venuje čistej, nemanipulovanej fotografii v prostredí ateliéru i v exteriéri. Pre jeho tvorbu sú charakteristické paralelne realizované dokumentárne a portrétne projekty, na ktorých pracuje dlhodobo a systematicky," doplnil Koprla.



"Hlavnou témou sú ľudia, ich tvár a jej premena. Pri fotografovaní cyklu Hrdinovia bolo nevyhnutné okamžité reagovanie, všetko sa odohráva veľmi rýchlo. Celý proces portrétovania prebiehal na stretnutiach pripomínajúcich si zločiny fašizmu. Išlo o výročia ukončenia vojny, oslobodenia miest, koncentračných táborov… Doteraz bolo nafotografovaných 448 priamych účastníkov na 97 pietnych akciách v piatich európskych štátoch," doplnil Žiak.



Výstava je verejnosti prístupná do 25. novembra a podujatie zabezpečili Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici.