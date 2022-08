V Dóme sv. Alžbety v Košiciach sa konal pohreb kardinála J. Tomka

Na snímke sprava prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) a predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) počas pohrebnej svätej omše a rozlúčky so zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach 16. augusta 2022. Foto: TASR - František Iván

Pohreb kardinála J. Tomka sa skončil, pozostatky uložia do krypty



Košice 16. augusta (TASR/Teraz.sk) - V Dóme svätej Alžbety v Košiciach sa konal pohreb slovenského kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pohrebnú svätú omšu celebroval kardinál a emeritný arcibiskup Dominik Duka z Prahy. Koncelebrantmi boli emeritný krakovský arcibiskup, kardinál Stanislaw Dziwisz a ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas, kardinál Péter Erdő. Svätá omša je v latinskom a slovenskom jazyku.Na poslednej rozlúčke s kardinálom sa zúčastnili tisíce ľudí, medzi nimi aj najvyšší ústavní činitelia - prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Pre tých, ktorí sa do katedrály nedostali, bola na námestí pred Urbanovou vežou veľkoplošná obrazovka s priamym prenosom z obradu.Do katedrály sv. Alžbety, kde vystavili v nedeľu (14. 8.) a v pondelok (15. 8.) kardinálove telesné pozostatky k verejnej úcte, prišlo podľa hovorcu Košickej arcidiecézy Jaroslava Fabiana približne 9000 ľudí. Následne sa s ním ďalšie stovky lúčili v Kaplnke sv. Michala.Posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom sa vo vatikánskej Bazilike sv. Petra konala vo štvrtok (11. 8.). Zádušnú omšu viedol kardinál Giovanni Battista Re a záverečný rozlúčkový obrad vykonal osobne pápež František. Po obradoch lietadlom previezli pozostatky Tomka na bratislavské Letisko M. R. Štefánika, nebohému mohli prejaviť verejnú úctu v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Následne ho previezli do Košíc.Pohreb podobných rozmerov v Košiciach ešte nebol. Posledný pohreb biskupa v košickej katedrále bol v roku 1962, keď tam pochovali Jozefa Čárskeho.Pohreb slovenského kardinála Jozefa Tomka v Dóme svätej Alžbety v Košiciach sa skončil, jeho telesné pozostatky uložia do krypty. Pohreb sa uskutočnil podľa zvyklostí pri pohreboch členov kardinálskeho zboru.Podľa Košickej arcidiecézy sa pohrebu zúčastnilo dokopy 5500 ľudí. Medzi nimi aj 35 biskupov zo Slovenska, Maďarska, Čiech i Moravy, Poľska a Ukrajiny, 350 kňazov a zasvätených a približne 80 rehoľných sestier. Do služby sa zapojilo 50 dobrovoľníkov.V závere pohrebnej svätej omše čestná stráž rakvu presunula na miesto, odkiaľ ju uložia do centrálnej krypty pod hlavným oltárom.potvrdil pre TASR hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian.Na stene krypty pribudne epitaf. Pamätný kameň bude pripomínať dátum jeho narodenia a smrti. Krypta bude pre ďalšie obdobie prístupná aj pre verejnosť.Ako Fabian priblížil, v košickej katedrále sú štyri krypty. Pozostatky kardinála uložia do takzvanej hlavnej. Táto krypta bola doposiaľ prázdna, má šesť otvorov na rakvy. Tomka pochovajú vpravo hore.Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 8. augusta vo svojom byte v Ríme.