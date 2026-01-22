Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Regióny

V Dome umenia v Košiciach odznie koncert Trúbka par excellence

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Pod taktovkou Johannesa Witta zaznie aj Othello a Symfónia č. 5 D dur.

Autor TASR
Košice 22. januára (TASR) - Koncert Trúbka par excellence odznie vo štvrtok večer v Dome umenia v Košiciach. Trúbkový koncert poľsko-židovského skladateľa Mieczyslawa Weinberga zahrá so Štátnou filharmóniou Košice (ŠFK) virtuóz Sergej Nakariakov. Pod taktovkou Johannesa Witta zaznie aj Othello a Symfónia č. 5 D dur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠFK Jana Tomalová.

„Všetky tri skladby budú priamo komunikovať s publikom, každá svojím vlastným, osobitým spôsobom,“ povedal dirigent Witt. Podľa vlastných slov sa teší na nuansovanú dramaturgiu večera, ktorú načne predohra Othello Antonína Dvořáka.

Koncert pre trúbku a orchester B dur z roku 1967 patrí podľa ŠFK medzi najpozoruhodnejšie diela Weinberga. „Spája prvky humoru, mimoriadne originálne zvuky a harmónie - v mnohých okamihoch pripomína Šostakoviča, no v skutočnosti ide o dielo s úplne jedinečným a osobitým hudobným jazykom,“ dodal Witt.

Záver koncertu bude patriť Symfónii č. 5 D dur od Ralpha Vaughana Williamsa, ktorá vznikla uprostred druhej svetovej vojny a reaguje na jej hrôzy. „Pre mňa je to naozaj jedna z najkrajších symfónií,“ doplnil.

Koncert z abonentného cyklu A sa uskutoční vo štvrtok o 19.00 h v Dome umenia.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?