V Dome UNESCO vo Vlkolínci sprístupnili pamätnú izbu pátra P. Horského

Ružomberok 16. júla (TASR) - V Dome UNESCO vo Vlkolínci pri Ružomberku sprístupnili v týchto dňoch pamätnú izbu pátra Pavla Horského. Jej súčasťou je fotogaléria, ukážka kňazských rúch, bohoslužobných kalichov, ale aj rádiá, ktoré si Horský sám zostrojil. Informoval o tom hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



"Rímskokatolícky kňaz - jezuita "ujo Palko", ako ho miestni familiárne volali, bol neodmysliteľnou súčasťou duchovného života vo Vlkolínci. Komunistickým režimom bol pre svoju vieru prenasledovaný, nespravodlivo odsúdený a aj väznený. Po prepustení býval vo Vlkolínci a pracoval v opravovni rádií v Ružomberku," pripomenul Miškovčík s tým, že neskôr dostal súhlas vykonávať kňazskú službu pre svojich rodákov Vlkolínčanov.



Pamätná izba ponúka pohľad do života Horského. Pri jej zriadení pomohli podľa hovorcu najmä miestni. Inštaláciu uskutočnila riaditeľka Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku Zuzana Gažíková.



"Myšlienka vybudovať pamätnú izbu nebola nová, no som rád, že sa nám ju podarilo zriadiť a sprístupniť. Nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre návštevníkov je to možnosť, ako sa so životom a dielom pátra Horského viac zoznámiť," podotkol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.