DESIVÝ NÁLEZ POLÍCIE: V rodinnom dome v Bratislave našli mŕtveho muža

Bratislava 29. apríla (TASR) – V piatok ráno našli v rodinnom dome v bratislavskom Starom Meste mŕtveho muža. Ďalšie štyri osoby previezli do nemocnice. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Policajtov požiadali o súčinnosť pri otváraní dverí rodinného domu príslušníci Hasičského a záchranného zboru. "Po otvorení bolo vo vnútorných priestorov domu nájdené telo muža bez známok života, ktorého sa aj napriek snahe záchranárov oživiť nepodarilo," priblížila. Podľa informácií TV Joj má ísť o dom podnikateľa Rastislava Bilasa z emisnej kauzy.



"Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc údajne priotráveným osobám. Na mieste incidentu ošetrili a do nemocnice previezli dve dospelé ženy a dve deti," priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.



Bilas figuroval v minulosti ako projektový manažér spoločnosti Interblue Group. Slovensko firme, ktorá mala sídliť v garáži v USA, v roku 2008 predalo 15 miliónov ton emisií. Dohodu podpísal vtedajší minister za SNS Ján Chrbet. Na tom, že spoločnosť následne predala emisie do Japonska, mala zarobiť 47 miliónov eur. V súčasnosti zaniknutá spoločnosť neskôr postúpila svoje práva spoločnosti Interblue Group Europe so sídlom vo Švajčiarsku. Tá tento rok prehrala na bratislavskom krajskom súde s envirorezortom, ktorý žalovala o viac ako 34 miliónov eur.