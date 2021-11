V dome v Partizánskom unikal plyn, hasiči evakuovali 13 ľudí

Partizánske 11. novembra (TASR) - Zásah hasičov i zdravotníkov si v stredu (10. 11.) večer vyžiadal únik plynu v jednom z bytov štvorposchodového domu na Malej okružnej ulici v Partizánskom. Hasiči z budovy evakuovali 13 ľudí, jedného človeka po zhoršení zdravotného stavu previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Pri úniku plynu zasahovali traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s jedným kusom techniky. Ihneď po príchode vykonali evakuáciu všetkých obyvateľov, ktorí sa nachádzali v bytovom dome. "Následne dvaja hasiči vybavení detektorom plynov vstúpili do postihnutého bytu, kde unikal plyn, a identifikovali miesto úniku, ktorým bola poškodená plynová hadica sporáka," opísal Petrík.



Príslušníci HaZZ podľa neho uzavreli prívod plynu do bytu, postihnuté priestory dôkladne odvetrali a následne opätovne skontrolovali prostredníctvom detektora plynov. "Na miesto udalosti sa dostavil aj pracovník plynární, ktorý vykonal kontrolu uzavretia plynu a zabezpečil poškodenú plynovú hadicu," doplnil.



Jednej z prítomných osôb sa v dôsledku udalosti zhoršil zdravotný stav, hasiči jej poskytli predlekársku prvú pomoc. Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby ju následne zdravotníci previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice.