V domove dôchodcov v Hriňovej pre horúčavy prijali viacero opatrení

Hriňová 12. júla (TASR) - V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení. Týka sa to napríklad pitného režimu. TASR to potvrdila jeho riaditeľka Mária Matúšková.



Ako ďalej uviedla, o dodržiavaní a význame pitia vody počas horúčav klientov poučili na schôdzi a apelujú na jeho dôležitosť pravidelne podľa potreby. "Prístup k vode je na každej obytnej bunke. Okrem toho vo zvýšenej miere poskytujeme ochutené tekutiny ako čaj, vodu so sirupom v nádobách na každej chodbe, kde majú prijímatelia prístup počas celého dňa," objasnila. Dodala, že ľuďom, ktorí ležia, ponúkané tekutiny počas dňa v hodinových intervaloch, o čom podľa jej slov vedú aj interné záznamy. "Tekutiny sú pravidelne zabezpečené pri raňajkách, obede, olovrante a aj večer," spresnila s tým, že seniorom zabezpečia aj nákup nápojov podľa vlastného výberu.



Riaditeľka poznamenala, že klimatizáciu pre klientov v zariadení nemajú. "Prúdenie vzduchu zabezpečujeme prirodzeným vetraním, najmä v dopoludňajších alebo večerných hodinách, keď vonku ešte nie sú vysoké teploty," spomenula. Informovala, že pri priamom slnku sťahujú žalúzie, aby sa izby neprehrievali. Klimatizáciu majú iba v kuchyni a používajú ju zamestnanci.



Podľa Matúškovej seniori personálu oznámia, že majú v pláne opustiť zariadenie a predpokladaný čas ich návratu. V týchto prípadoch ich individuálne poučia, aby sa čo najmenej zdržiavali na priamom slnku. Zároveň podľa jej slov zabezpečia, aby so sebou mali vždy dostatok tekutín a aby sa nezdržiavali v preplnených miestnostiach.



Cez horúce počasie voľnočasové aktivity organizujú v domove prevažne v interiéri. "Obmedzili sme spoločné vychádzky, najmä v čase medzi 11.00 a 16.00 h," pripomenula s tým, že na terase mávajú popoludnia, kde klientom ponúkajú melóny, ovocné šťavy i zmrzlinu. Riaditeľka zhrnula, že dopoludnia ľudia chodia aj do parku v areáli zariadenia, kde sedia v chládku pod stromami a v krytom altánku.