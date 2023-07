V domove dôchodcov v Teranoch pre horúčavy prijali viacero opatrení

Terany 14. júla (TASR) - V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Teranoch v Krupinskom okrese prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení. Týka sa to napríklad systematického vetrania interiéru. TASR to potvrdil vedúci sociálno-zdravotného úseku René Moravčík.



Ako priblížil, na vlnu horúčav sa pripravujú rovnako každý rok. "Nemáme klimatizáciu, nočná služba tak vetrá chodby ráno od 4.00 do 6.00 h. Na izbách je to postupne pri rannej toalete," objasnil s tým, že slnečné izby majú počas dňa zatiahnuté žalúzie. Klienti majú podľa jeho slov dostatočný pitný režim, a to čaj a pitnú vodu na centrálnych chodbách. "Na oddelení pre ľudí, ktorí ležia, zapisujeme pitný režim pravidelne celoročne," pripomenul.



Zdôraznil, že denné aktivity mávajú ľudia v zariadení do 11.00 h vo vonkajších priestoroch, kde majú v parku vydláždené sedenie pod stromom. "Pravidelne ich informujeme o meteorologickej výstrahe pred teplom a upozorňujeme ich, aby sa od 12.00 do 16.00 h nezdržiavali na slnku," doplnil Moravčík.



Opatrenia pre vysoké teploty prijalo aj susedné mesto Dudince v Krupinskom okrese. Ako pre TASR uviedol primátor Dušan Strieborný, počas horúcich dní zabezpečujú kropenie chodníkov a miestnych komunikácii dudinskí dobrovoľní hasiči. "Súčasťou pešej promenády v kúpeľnom parku sú vodné prvky, ktoré denne v čase od 14.00 do 22.00 h vypúšťajú vodu, a tým zvlhčujú vzduch," konštatoval.



Počas leta môžu ľudia v Dudinciach využívať aj kúpalisko Dudinka. Pomenované po víle, ktorej Dudince podľa legendy vďačia za liečivú silu miestneho prameňa. V areáli sa nachádzajú rekreačný bazén, bazén s vodnými atrakciami, detský a aj minerálny bazén s dudinskou liečivou vodou.