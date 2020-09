V domove seniorov v bratislavskej Dúbravke je ďalších 14 pozitívnych

Bratislava 27. septembra (TASR) - Testy v zariadení pre seniorov Domov jesene života v bratislavskej Dúbravke odhalili pozitívne výsledky na ochorenie COVID-19 u 14 klientov a jednej ďalšej zamestnankyne. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta SR Bratislavy Katarína Rajčanová. K testovaniu prišlo po potvrdení výskytu ochorenia COVID-19 v mestskom zariadení, magistrát v piatok (25. 9.) oznámil, že pozitívne testovaná bola jedna z opatrovateliek.



Zamestnankyňa prišla v pondelok (21. 9.), keď sa u nej ešte neprejavovali známky ochorenia, do úzkeho kontaktu s troma klientmi a zamestnancami spoločnej služby. Od utorka (22. 9.) bola v domácej karanténe, ochorenie COVID-19 jej potvrdili vo štvrtok (24. 9.).



V piatok (25. 9.) testovali 75 klientov pavilónu, v ktorom mala opatrovateľka službu. "Testovania regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), žiaľ, potvrdili pozitívne výsledky u 14 klientov a 1 ďalšej zamestnankyne," potvrdila hovorkyňa Bratislavy. "Všetci boli o výsledkoch okamžite informovaní a poučení o ďalšom postupe, rovnako ich rodiny," dodala Rajčanová.



Podľa jej slov klienti, ako aj zamestnankyne, zatiaľ zvládajú ochorenie bez výraznejších komplikácií, ich ďalšia liečba bude prebiehať na špeciálne zriadenom oddelení pre klientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. "Všetky opatrenia na zabránenie šírenia nákazy sú zavedené a starostlivosť o klientov je plne zabezpečená," uistila Rajčanová.



Testovanie v zariadení pokračuje aj v nedeľu, podstúpia ho všetci klienti, ako aj všetci dotknutí zamestnanci zariadenia. "Zamestnanci starajúci sa o klientov s pozitívnym výsledkom testu zostávajú v zariadení a služby sa budú striedať v desaťdňových turnusoch," uviedla hovorkyňa mesta. Infektológ intervenčného tímu Ministerstva zdravotníctva SR spoločne so zdravotným personálom zariadenia preventívne kontrolujú zdravotný stav klientov. "V nasledujúcich dňoch zároveň vykonáme opätovné preventívne testovanie zamestnancov všetkých zariadení pre seniorov v správe mesta s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy," dodala hovorkyňa.



Od nedele platia pre všetkých zamestnancov a klientov karanténne opatrenia v priestoroch zariadenia. "Akokoľvek je to pre klientov všetkých mestských zariadení, pre seniorov a ich rodiny, fyzicky a psychicky náročné, vyzvali sme ich, aby dočasne zostali iba v priestoroch zariadenia a úplne obmedzili aj návštevy, ktoré doteraz mohli prebiehať výhradne len v exteriéri, mimo priestorov zariadenia," priblížila Rajčanová.



Uistila, že každé zariadenie pre seniorov v správe mesta má podrobne pripravený plán, ako bezodkladne izolovať klientov s pozitívnym testom na COVID-19 a zamestnanci sú preškolení, ako používať ochranné prostriedky, dodržiavať preventívne postupy a minimalizovať riziko šírenia nákazy.