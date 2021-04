V domovoch sociálnych služieb v Košickom kraji pribudli defibrilátory

Košice 3. apríla (TASR) – Nové defibrilátory aktuálne pribudli v krajských zariadeniach sociálnych služieb v Rožňave, Trebišove a Rakovci nad Ondavou. Externé automatické defibrilátory začal Košický samosprávny kraj (KSK) spolu s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja (DC KK) nakupovať ešte vlani.



Prístroje dokážu elektrickým výbojom obnoviť správnu činnosť srdca pri jeho náhlej zástave. Dokážu tak pomôcť zachrániť život do príchodu záchranárov. Zdravotnícke prístroje majú jednoduché ovládanie aj vďaka hlasovej navigácii, ktorá je v slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii, a dokáže ich používať laická verejnosť, informoval Úrad KSK.



"Už druhý rok sa snažíme zvýšiť počet týchto prístrojov, ktoré zachraňujú ľudské životy. Koncom minulého roka sme odovzdali prvé dva, tentoraz to boli ďalšie štyri defibrilátory. S ich nákupmi chceme pokračovať aj ďalej," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že v Košickom kraji je v súčasnosti približne 120 defibrilátorov, čo je najmenej spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Defibrilátory odovzdal zariadeniam Ondava v Rakovci nad Ondavou, Lumen v Trebišove, Subsidium v Rožňave a Amália – organizačnej súčasti zariadenia Jasanima v Rožňave.



"Každý jeden z týchto prístrojov môže znamenať niekoľko zachránených životov. Jeden certifikovaný prístroj stojí v priemere 2000 eur, súčasťou je aj údržba a dlhotrvácna batéria. S ich nákupom a odovzdávaním nekončíme, ďalším miestom, kde by mali už čoskoro pribudnúť, budú župné zariadenia sociálnych služieb Idea v Prakovciach a Anima v Michalovciach," doplnila riaditeľka DC KK Miroslava Langerová.