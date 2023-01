V dopravnom a bytovom podniku v Košiciach je štrajková pohotovosť

Košice 26. januára (TASR) - Zamestnanci dopravného aj bytového mestského podniku v Košiciach sú v štrajkovej pohotovosti, pre TASR to potvrdili odborári, ktorí ich vyhlásili. Hlavnými dôvodmi majú byť platy aj obavy o pracovné miesta. Mesto Košice, ktoré je zriaďovateľom týchto mestských podnikov, sa od situácie dištancuje. Riešenie očakáva od ich manažmentu.



Odborové organizácie pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) vyhlásili v uplynulých dňoch štrajkovú pohotovosť s cieľom naplnenia hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov. "Trvanie štrajkovej pohotovosti je zatiaľ bez obmedzenia. Prebiehajú rokovania na úrovni vedenia akciovej spoločnosti a s poslancami mestského zastupiteľstva," uviedla za odborárov v DPMK Andrea Vindišová. Podľa hovorkyne dopravného podniku Vladimíry Bujňákovej sa vzniknutá situácia týka najmä finančného ohodnotenia. "DPMK plne podporuje túto iniciatívu odborových organizácií a verí, že sa po rokovaniach podarí naplniť ich víziu na základe spoločnej dohody všetkých zainteresovaných strán," dodala.



Dôvodom štrajkovej pohotovosti v Bytovom podniku mesta Košice (BPMK) sú najmä obavy o zamestnanosť. "Súčasný návrh rozpočtu pre BPMK je takmer o milión eur nižší ako minulý rok. Zároveň sú avizované znížené objemy prác a činností od jediného spoločníka, ktorý doteraz odoberal viac ako 90 percent celého objemu. Jediného spoločníka žiadame o zastabilizovanie situácie a o to, aby nám predložil nejaký strategický alebo ozdravný plán, aký dosah to bude mať na zamestnanosť a ďalšie fungovanie spoločnosti," vysvetlila predsedníčka odborárov BPMK Zuzana Mesterová. Vedenie bytového podniku na otázky TASR reagovalo, že stanovisko k štrajkovej pohotovosti zaujme po získaní všetkých relevantných informácií.



Mesto Košice tvrdí, že citlivo vníma nepriaznivú celospoločenskú sociálnu situáciu, ktorú aktuálne spôsobuje najmä vysoká miera inflácie a energetická kríza. V oboch prípadoch však podľa neho ide najmä o vzájomnú dohodu odborárov a zamestnávateľov, teda nie mesta, ale mestských podnikov. "Mesto Košice ako zriaďovateľ a 100-percentný akcionár oboch spoločností očakáva od ich manažmentu, že sa so vzniknutou situáciou vyrovnajú, vnímajúc súčasne jej sociálny aspekt a ekonomické záujmy mesta. Zároveň odmietame akékoľvek spolitizovanie témy a poškodzovanie dobrého mena mesta Košice," uviedol pre TASR hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.