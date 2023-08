V DOS v Handlovej mali od januára už 140 pacientov

Handlová 27. augusta (TASR) - V Dome ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) handlovskej nemocnice bolo od januára do júla tohto roka hospitalizovaných už vyše 140 pacientov. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Dodala, že zariadenie otvorili pred dvoma rokmi ako chýbajúci medzičlánok následnej starostlivosti. Poskytujú v ňom 24-hodinovú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu pacientom.



"Počas uplynulých dvoch rokov u nás boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti s imobilizačným syndrómom, s chronickými či neurologickými ochoreniami, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou a narušenou integritou kože. Mnohokrát sa staráme aj o pacientov v terminálnom štádiu. Vieme pomôcť aj v prípade čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb alebo v čase dovoleniek, keď sú príbuzní odcestovaní," priblížila vedúca sestra DOS Miriam Vršková.



Dĺžka pobytu je stanovená maximálne na jeden mesiac, väčšinou pacienti zostávajú po celú túto dobu.



Dom ošetrovateľskej starostlivosti sa nachádza na prvom poschodí lôžkového pavilónu handlovskej nemocnice. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikovaní zdravotníci na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. "V prípade dostupnosti lôžok prijímame aj čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb a pacientov z domáceho prostredia, ak sa o nich príbuzní z rôznych dôvodov nemôžu starať," dodala Ševčíková.