Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Regióny

V dôsledku nehody vlakov pri Pezinku mešká v pondelok viacero vlakov

.
Na snímke situácia po zrážke dvoch vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou v nedeľu 9. novembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vlaky meškajú v rozmedzí od 30 do 50 minút.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. novembra (TASR) - V dôsledku nedeľnej (9. 11.) nehody vlakov pri Pezinku mešká v pondelok viacero vlakov. Niektoré boli aj odrieknuté. Vlaky meškajú v rozmedzí od 30 do 50 minút. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

PREČÍTAJTE SI AJ: NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky
.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?