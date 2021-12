V drevárskej firme PRP je režim OTP bezproblémový

Tomášovce 7. decembra (TASR) – Zavedenie OTP režimu na pracovisku drevospracujúcej spoločnosti PRP v Lučeneckom okrese nespôsobilo žiadne problémy, firma totiž možnosť testovania na ochorenie COVID-19 v mobilnom odberovom mieste (MOM) zabezpečila už v polovici októbra. Pre TASR to uviedol riaditeľ spoločnosti Igor Sitár.



"Testovanie sme zabezpečili pomocou MOM, ktorá má u nás vysunuté pracovisko od pondelka do piatka. Možnosť testovania pre zamestnancov, vodičov a externých dodávateľov sme zaviedli už v polovici októbra 2021, skôr ako bola vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR" priblížil Sitár.



V drevárskej firme PRP je zaočkovaných viac ako 80 percent z 337 zamestnancov. Približne 50 ľudí očkovaných nie je a v posledných 180 dňoch ani neprekonali ochorenie COVID-19. Zamestnanci však výhrady proti pravidelnému testovaniu podľa slov riaditeľa spoločnosti nemajú.



"Počas prvých dní pri kontrole boli disciplinovaní bez akýchkoľvek pripomienok. Už vopred boli upovedomení formou SMS a oznamom na nástenkách o tom, že pred vstupom na pracovisko sa musia preukázať dokladom o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom," poznamenal Sitár. Ako dodal, testovanie neočkovaných zamestnancov je dobrý krok k vytvoreniu bezpečného prostredia pre zamestnancov, negatívom sú však náklady na pleciach zamestnávateľov.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu platia v PRP aj prísne hygienické nariadenia, a to najmä v oblasti dezinfekcie priestorov či karantény zamestnancov. "V prípade pozitívneho zamestnanca preverujeme, kedy bol naposledy v práci a s kým bol v kontakte. Priamy kontakt a aj kontakt kontaktu dávame do karantény do výsledkov PCR testu," vysvetlil Sitár.



Spoločnosť PRP patrí medzi popredných spracovateľov ihličnatého dreva na Slovensku. V závode v Tomášovciach spracuje ročne 750.000 kubických metrov guľatiny a dosahuje ročný obrat 75 miliónov eur. Firma vyrába základné drevárske, štvorstranne opracované výrobky, ako dosky, strešné laty či hranoly, ktoré sú určené na priamu spotrebu v stavebníctve, obalovom priemysle či na ďalšie opracovanie a výrobu drevárskych výrobkov.