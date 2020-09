V Drienovci sa prepadla podlaha domu, zranené sú aj deti

Drienovec 22. septembra (TASR) – V Drienovci v okrese Košice-okolie sa v utorok večer prepadla podlaha rodinného domu. Pre TASR to uviedol hovorca Záchrannej služby Košice (ZSKE) Viktor Wurm s tým, že viaceré osoby, vrátane detí, utrpeli zranenia.



"Na miesto bola operačným strediskom vyslaná posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP) zo stanice v Moldave nad Bodvou. Naši záchranári ošetrili šesť osôb, z toho pri dvoch postačovalo ošetrenie na mieste. Dve deti boli ošetrené na mieste a čakajú na prevoz do nemocnice," uviedol Wurm s tým, že ďalšie dve dospelé osoby takisto čakajú na prevoz. Na miesto podľa jeho slov smerujú aj ďalšie posádky rýchlej zdravotnej pomoci.



Pri udalosti zasahujú i hasiči, pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.