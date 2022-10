V Drienovci si od roku 2020 volia starostu tretíkrát,tvoria sa aj rady

Drienovec 29. októbra (TASR) - Pri sobotňajších spojených voľbách v obci Drienovec v okrese Košice-okolie ráno zaevidovali aj rady voličov. Ako pre TASR povedal predseda miestnej volebnej komisie Peter Lukács, zvládajú to bez problémov. V tejto obci sa po komunálnych voľbách v roku 2018 konali ešte ďalšie dve doplňujúce voľby. Starostu si tu tak od roku 2020 volia tretíkrát.



"Voľby zatiaľ prebiehajú bez akýchkoľvek problémov, komplikácií. Ľudia skutočne chodia. Vysvetľujeme im, čo majú robiť, keďže prvýkrát máme na Slovensku spojené voľby. Prichádzajú s tým, že majú vedomosti. Napriek tomu im znova opakujeme, čo majú robiť," povedal Lukács s tým, že dozerajú aj na to, aby farebne odlíšené obálky vhodili do správnych volebných schránok určených pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do vyšších územných celkov.



Ráno sa podľa jeho slov tvorili aj rady. "Rady máme, ale zvládame to bez problémov," dodal. Pripomenul, že obec má jeden okrsok, pričom v zozname voličov evidujú viac ako 1700 ľudí.



Spojené voľby nepovažovala za komplikované ani volička Erika. "Pekne vysvetlili, rozumeli sme tomu," skonštatovala. Voliť chodí pravidelne, podľa vlastných slov to považuje za povinnosť.



Na voľbách sa pravidelne zúčastňuje aj Pavol. "Všetko bolo jednoduché, človek keď sa zaujíma o to, čo sa deje, vie koho má voliť. Mám záujem o to, čo sa deje. Je to vo verejnom záujme, každý by mal chodiť voliť," dodal.



Obyvatelia Drienovca si starostu volili tento rok, aj ten predminulý. Niekdajší starosta sa v roku 2019 vzdal svojej funkcie, vlani ho odsúdili za subvenčný podvod. V októbri 2020 sa tu konali doplňujúce voľby. V roku 2021 sa však vtedy zvolený starosta vzdal svojho mandátu. Doplňujúce voľby tu preto mali aj v marci tohto roka.