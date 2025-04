V Drienove zrekonštruovali obvodné oddelenie policajného zboru

Drienov 14. apríla (TASR) - Priestory Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Drienove zmodernizovali. Rekonštrukcia trvala deväť mesiacov a financovali ju z plánu obnovy a odolnosti vo výške 826.000 eur. Ako pri slávnostnom otvorení oddelenia v pondelok popoludní uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), po úpravách je to jedno z najmodernejších obvodných oddelení.



„To, čo tu bolo predtým, bolo obrovskou hanbou pre Policajný zbor. Nezaslúžili si to ani policajti, ktorí tu slúžia, a najmä nie občania, ktorí sem chodia riešiť svoje starosti a problémy,“ uviedol.



K pôvodnej časti oddelenia pribudla prístavba. Vymenili strechu, okná aj fasádu, zrealizovali novú elektroinštaláciu, vybudovali nové sociálne zariadenia, aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou bolo aj dobudovanie parkovacej plochy.



Do územnej pôsobnosti obvodného oddelenia patrí 18 obcí. „Toto obvodné oddelenie má v spáde 180 štvorcových kilometrov, na tomto území žije 19.000 obyvateľov, z toho viac ako jednu tretinu tvorí rómska komunita, ktorá zároveň predstavuje aj bezpečnostnú výzvu,“ dodal minister s tým, že v tomto roku prebieha rekonštrukcia viacerých objektov ministerstva vnútra. Od roku 2023 zrekonštruovali 12 objektov využívaných Policajným zborom. V súčasnosti prebieha modernizácia ďalších 15 objektov. Ide o investície vo výške takmer 33 miliónov eur.



V Prešovskom kraji v súčasnosti prebieha rekonštrukcia Obvodného oddelenia Policajného zboru Lipany, ktorá by mala byť ukončená do leta. V tomto roku by mali byť zrekonštruované aj obvodné oddelenia v Rožňave a Sobranciach, priestory Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove a aj výťahy na policajných riaditeľstvách v Rožňave a Trebišove.