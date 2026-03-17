V DSS v Spišskom Podhradí zmodernizovali stravovaciu prevádzku
Autor TASR
Spišské Podhradie 17. marca (TASR) - V Domove sociálnych služieb (DSS) sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí zmodernizovali stravovaciu prevádzku. Rekonštrukciu za približne 309.000 eur financoval zriaďovateľ, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že priestor má tak modernejší vzhľad a prinesie vyšší komfort pre všetkých vyše 200 stravníkov, ktorých kuchyňa denne obslúži.
„Skvalitňovanie sociálnych služieb aj cez systematickú rekonštrukciu našich objektov a interiérových priestorov je kľúčová vec k zlepšeniu starostlivosti o prijímateľov a vytváraniu dobrých pracovných podmienok pre zamestnancov. Len do tohto zariadenia v Spišskom Podhradí sme za posledné roky investovali viac ako 2,2 milióna eur, najvýraznejšie v rámci jeho deinštitucionalizácie, kedy sa pre zariadenie postavili dva nové objekty podporovaného bývania a ďalšie dva sa zrekonštruovali,“ upozornil predseda PSK Milan Majerský s tým, že investície však smerovali aj do vybavenia a kuchyne.
Kuchyňa DSS sa nachádza na prízemí hlavnej budovy - národnej kultúrnej pamiatky bývalého Kláštora Milosrdných bratov a jej súčasťou je aj prístavba so zázemím a skladovými priestormi. V rámci rekonštrukcie, ktorá sa začala v novembri 2025, tam obnovili elektroinštaláciu, zdravotechniku vrátane odkanalizovania a vzduchotechniku. Vynovil sa aj interiér a osvetlenie, nový náter má fasáda a pribudlo prestrešenie nad kuchyňou.
„Denne pripravujeme a vydávame jedlo pre vyše 90 prijímateľov sociálnej služby a tiež pre približne 120 ďalších stravníkov, seniorov z mesta i ďalších stravníkov, takže je to pre nás veľká vec. Obnovené priestory a moderné vybavenie nám určite výrazne zlepšia podmienky a prispejú k lepšej starostlivosti o ľudí, ktorí sú na našu pomoc odkázaní,“ doplnila riaditeľka DSS Monika Ondrišová. Zariadenie poskytuje sociálnu službu takmer 60 klientom v hlavnej historickej budove na Hviezdoslavovej ulici a zvyšok v štyroch objektoch podporovaného bývania.
