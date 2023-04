V DSS vo V. Krtíši sú dvaja ľudia s Huntingtonovou chorobou

Veľký Krtíš 29. apríla (TASR) - V Domove sociálnych služieb (DSS) v časti Čeláre-Kirť v okrese Veľký Krtíš sú v súčasnosti aj dvaja ľudia so zdravotným postihnutím, ktorým je Huntingtonova choroba. TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Od roku 2002, keď v DSS zriadili špecializované zariadenie pre klientov s touto chorobou, poskytovali sociálne služby spolu ôsmim prijímateľom. "Starostlivosť o človeka s touto diagnózou je náročná. Postupne potrebuje neustály dohľad a pomoc pri vykonávaní všetkých aktivít," objasnila hovorkyňa. Dodala, že jeho životný priestor musí byť upravený tak, aby nespadol a nemal úraz. Keďže postupne prichádza aj k poruche prehĺtania, úprava stravy sa tomu musí prispôsobiť. "DSS Čeláre-Kirť sa snaží v čo najvyššej možnej miere udržiavať jeho motorické, psychické a kognitívne zručnosti rôznymi metódami sociálnej práce," konštatovala.



Huntingtonova choroba je pomenovaná po americkom lekárovi Georgeovi Huntingtonovi, ktorý ju opísal v apríli 1872 vo svojom príspevku. "Je to pomerne zriedkavá neurologická choroba, ktorej najtypickejšími prejavmi sú nepravidelné, mimovoľné pohyby tváre, končatín a trupu. Objavujú sa náhodne v rôznom čase a vždy na inom mieste tela," uviedla pre TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú patria niektoré nemocnice na Slovensku.



Okrem toho sa podľa nej choroba prejavuje aj ďalšími pohybovými problémami, zhoršovaním chôdze a stability i problémami s rečou. "Typické sú postupná demencia, apatia, depresia a iné psychické poruchy. Pacienti bývajú podráždení a impulzívni," priblížila. Ako dodala, prejavy Huntingtonovej choroby, či už pohybové, alebo psychické, sa môžu tlmiť rôznymi liekmi. "Stále však platí, že je to nevyliečiteľné ochorenie," uzavrela.