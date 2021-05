V Dubnici chcú zrevitalizovať vnútroblok sídliska Pod hájom

Dubnica nad Váhom 10. mája (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom chce z eurofondov za 640.000 eur zrevitalizovať vnútroblok na sídlisku Pod hájom. Na spolufinancovaní revitalizácie priestoru na jednom z najväčších mestských sídlisk by sa malo mesto podieľať sumou 32.000 eur.



Ako informovala vedúca oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania Eva Granátová, mesto sa o prostriedky uchádza v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez Integrovaný regionálny operačný program.



„Projekt revitalizácie priestoru vnútrobloku zhodnotí kvalitu celého priestoru, vytvorí nový režim fungovania vnútrobloku. Projekt totiž rieši chodníky – existujúce i nové, športové ihriská, oddychové zóny, zeleň, mobiliár, verejné osvetlenie aj hracie prvky,“ uviedla Granátová.



Dodala, že ide o "prvú lastovičku" v revitalizácii vnútroblokov, v ktorej má samospráva veľký záujem pokračovať. Či bude samospráva v žiadosti o nenávratný finančný príspevok úspešná, by malo byť známe do pol roka.