V Dubnici nad Váhom energeticky zhodnotia kahance so zvyškami vosku

Dubnica nad Váhom 31. októbra (TASR) - Pri mestských cintorínoch v Dubnici nad Váhom pribudli na jeseň žlto-oranžové odpadové nádoby. Určené sú na plastové kahance obsahujúce zvyšky vosku. Informovala o tom dubnická viceprimátorka Andrea Blajsková.



"Snažíme sa byť zelenou samosprávou, chceme vytvárať obyvateľom podmienky na to, aby sami pomáhali životnému prostrediu. Aj keď možno niekto mávne rukou, že jeden zhodnotený plastový kahanec svet z klimatickej krízy nevytrhne, opak je pravdou. Každý by mal začať od seba," priblížila viceprimátorka.



Nové nádoby zostanú pri mestských cintorínoch počas celého roka. Za normálnych okolností by sviečky so zvyškami vosku skončili na skládke odpadu, využitím nových odpadových nádob sa energeticky zhodnotia.