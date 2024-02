V Dubnici nad Váhom budú v marci bezplatne zbierať objemný odpad

Dubnica nad Váhom 26. februára (TASR) - Technické služby mesta (TSM) Dubnica nad Váhom budú počas celého marca zbierať objemný odpad. Dubnická radnica poskytuje v spolupráci TSM obyvateľom službu zdarma dvakrát ročne. Informovala o tom vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva TSM Gabriela Záhorcová.



So zberom objemného odpadu začne TSM v pondelok 4. marca, ďalšie odvozy objemného odpadu budú vždy v pondelok a stredu až do 27. marca.



"Chceli by sme poprosiť obyvateľov, aby dodržiavali harmonogram a objemný odpad vykladali k nádobám na komunálny odpad v predvečer dňa zberu v danej lokalite, najneskôr však do 7.00 h v deň zberu," informovala Záhorcová.



Medzi objemný odpad patrí demontovaný nábytok, dvere, dosky, umývadlá, WC, koberce, matrace. Nepatrí tam stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad.