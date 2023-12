V Dubnici nad Váhom chcú do konca roka zjednosmerniť niektoré ulice

Dubnica nad Váhom 18. decembra (TASR) - Dubnická samospráva chce do konca roka zmeniť organizáciu dopravy v lokalite Horné Kolonky. Mesto chce niektoré ulice zjednosmerniť. Informovala o tom Júlia Bartáková z dubnickej radnice.



"Dubnica nad Váhom do konca roka pristúpi k zmene organizácie dopravy na uliciach Tajovského, Okružnej a Vansovej. Mesto plánuje v lokalite osadiť dopravné značky 'obytná zóna', so zjednosmernením niektorých miestnych komunikácií. Dôvodom je snaha upokojiť dopravu a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," uviedla Bartáková.



Na základe nového dopravného značenia má podľa nej dôjsť k zníženiu najvyššej dovolenej rýchlosti najmä v súvislosti s pešími účastníkmi cestnej premávky, pohybujúcimi sa po miestnych komunikáciách v tejto lokalite.



Podľa Miroslava Faltejska z referátu dopravy umiestnením nového zvislého dopravného značenia chce samospráva takisto predísť dopravným kolíziám s protiidúcimi vozidlami po miestnych komunikáciách, ktoré z hľadiska zákona o cestnej premávke a zákona o pozemných komunikáciách nespĺňajú šírkové parametre pre obojsmernú cestnú premávku.



"Toto opatrenie zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a prispeje k sprehľadneniu dopravnej situácie v lokalite Horné Kolonky," skonštatoval Faltejsek s tým, že k zmene organizácie dopravy by malo dôjsť v závere decembra.