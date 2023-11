V Dubnici nad Váhom majú prvú technickú škôlku, je v národnom projekte

Dubnica nad Váhom 17. novembra (TASR) - Dubnica nad Váhom má prvú technickú škôlku. V rámci akreditovaného národného programu Technické škôlky otvorili dielničku pre deti v materskej škole Dubík, ktorá je súčasťou Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Pod hájom. Informoval o tom hovorca mesta Ľubomír Bobák.



Úlohou projektu je hravou formou podporovať kreativitu a manuálne zručnosti so zreteľom na vekové možnosti detí v predškolskom veku. Jedným z hlavných cieľov je prostredníctvom vzdelávacích modulov vysvetľovať spojenie abstraktného a konkrétneho.



"Praktickými skúsenosťami sa učia nie to, ako letí lietadlo, ale to, prečo letí. Sme presvedčení, že z každého dieťatka môže byť Einstein. My tento talent v deťoch nájdeme, podporujeme a rozvíjame," povedala garantka projektu Iveta Radičová.



Vedenie ZŠ s MŠ Pod hájom si podľa riaditeľky Marty Bardyovej uvedomuje dôležitosť projektu. Pripomína, že rozvoj jemnej motoriky priamo úmerne súvisí aj so zdravým rozvojom mozgu. "V konečnom dôsledku ide o prípravu nielen na základnú školu, ale aj strednú, čo zahŕňa napríklad aj duálne vzdelávanie a všeobecnú prípravu pre život," zdôraznila riaditeľka.



Na základnej škole funguje predmet pracujeme radi, ktorý sa zameriava na vybudovanie pracovných návykov. Technická škôlka sa podľa riaditeľky dá v tomto prípade vnímať ako predpríprava predškolákov na tento predmet.