V Dubnici nad Váhom monitorujú statickú dopravu

Dubnica nad Váhom 26. mája (TASR) – Zistenie miery zaťaženia parkovísk a pozemných komunikácií je hlavným cieľom monitoringu statickej dopravy v Dubnici nad Váhom. Potrvá mesiac vždy tri dni v týždni. Informoval o tom odborný referent investičnej výstavby dubnickej radnice Adam Minárech.



"Pracovníci sú poverení merať statickú dopravu v meste na účel zistenia miery zaťaženia parkovania, ako aj parkovania vozidiel na komunikáciách, a tým vznikajúce prípadné dopravné obmedzenia. Vodičov prosíme o zhovievavosť a rešpektovanie monitorovania, ktoré slúži na účely mesta a mapovanie parkovacej situácie na jeho území. Cieľom merania je na základe získaných údajov vytvoriť čo najlepšie podmienky pre parkovanie obyvateľov," vysvetlil Minárech.



Ako dodal, statickú dopravu v meste budú merať vždy v pondelok, v stredu a v sobotu v čase od 10.00 h do 12.00 h, od 14.00 h do 16.00 h a od 20.00 h do 22.00 h.