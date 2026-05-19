Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Regióny

V Dubnici nad Váhom našli leteckú muníciu, ľudí evakuovali

.
Snímka nájdenej leteckej munície. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dubnica nad Váhom 19. mája (TASR) - V priemyselnom areáli bývalých ZŤS v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti je vykonávaná evakuácia osôb v minimálne 300-metrovom okruhu od miesta nálezu pri výkopových prácach.

„Aktuálne je už miesto nálezu zabezpečené a verejnosti v súčasnosti nehrozí žiadne priame nebezpečenstvo. Polícia žiada verejnosť o rešpektovanie pokynov všetkých zložiek vykonávajúcich zásah,“ doplnila polícia.


.

Neprehliadnite

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko