V Dubnici nad Váhom našli leteckú muníciu, ľudí evakuovali
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 19. mája (TASR) - V priemyselnom areáli bývalých ZŤS v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti je vykonávaná evakuácia osôb v minimálne 300-metrovom okruhu od miesta nálezu pri výkopových prácach.
„Aktuálne je už miesto nálezu zabezpečené a verejnosti v súčasnosti nehrozí žiadne priame nebezpečenstvo. Polícia žiada verejnosť o rešpektovanie pokynov všetkých zložiek vykonávajúcich zásah,“ doplnila polícia.
