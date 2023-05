V Dubnici nad Váhom opravia chodník pri zariadení pre seniorov Dubina

Dubnica nad Váhom 10. mája (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom začne v polovici mája s rekonštrukciou chodníka pri zariadení pre seniorov Dubina. Informovala o tom dubnická radnica na sociálnej sieti.



Výmole na komunikácii komplikovali presun nielen klientom zariadenia, ale aj všetkým obyvateľom Dubnice. Mesto sa preto rozhodlo pre rekonštrukciu úseku.



Podľa Júlie Kúkelovej z referátu investičnej výstavby mesta komunikácia aj chodník sú poškodené a nesú známky rozsiahlej deformácie v obrusnej vrstve. Súčasťou rekonštrukcie bude i doplnenie stojiska na odpadovú nádobu a čiastočná výmena obrubníkov.



"Aby neboli kontajnery voľne položené na trávnatej ploche, vytvorí sa aj stojisko na odpadové nádoby," doplnila Kúkelová s tým, že mesto do rekonštrukcie investuje viac ako 34.000 eur. Zhotoviteľ by mal práce ukončiť do 15 dní od prevzatia staveniska.