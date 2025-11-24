< sekcia Regióny
V Dubnici nad Váhom otvorili nocľaháreň pre ľudí bez domova
Krízové centrum bude otvorené približne do konca marca 2026 v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 24. novembra (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom otvorilo v piatok (21. 11.) v priestoroch kultúrneho domu krízové centrum pre ľudí bez strechy nad hlavou. Informovala o tom Alena Masárová z referátu sociálnych vecí dubnickej radnice.
Krízové centrum bude otvorené približne do konca marca 2026 v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok.
„Krízové centrum je odkázaným občanom k dispozícii od 19.00 h do 7.00 h, avšak iba v tých dňoch, v ktorých budú prevládať nízke teploty,“ uviedla Masárová s tým, že poplatok za jednu noc predstavuje 0,50 eura.
Poplatok zahŕňa nielen nocľah, sprchu či toalety, rovnako je možné využiť charitné oblečenie, prípravu teplého nápoja a sociálne poradenstvo. Nocľaháreň je zriadená v dome kultúry na pravej strane budovy.
„Je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia - návštevníci nesmú byť agresívni, nesmú mať pri sebe žiaden alkohol, nesmú fajčiť v priestoroch krízového centra, musia dodržiavať poriadok a upratovať po sebe,“ doplnila Masárová.
Krízové centrum bude otvorené približne do konca marca 2026 v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok.
„Krízové centrum je odkázaným občanom k dispozícii od 19.00 h do 7.00 h, avšak iba v tých dňoch, v ktorých budú prevládať nízke teploty,“ uviedla Masárová s tým, že poplatok za jednu noc predstavuje 0,50 eura.
Poplatok zahŕňa nielen nocľah, sprchu či toalety, rovnako je možné využiť charitné oblečenie, prípravu teplého nápoja a sociálne poradenstvo. Nocľaháreň je zriadená v dome kultúry na pravej strane budovy.
„Je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia - návštevníci nesmú byť agresívni, nesmú mať pri sebe žiaden alkohol, nesmú fajčiť v priestoroch krízového centra, musia dodržiavať poriadok a upratovať po sebe,“ doplnila Masárová.