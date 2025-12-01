< sekcia Regióny
V Dubnici nad Váhom postavia za viac ako sedem miliónov novú plaváreň
Nová plaváreň vyrastie na Ulici športovcov na mieste chátrajúcej budovy práčovne, ktorú mesto zbúralo.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 1. decembra (TASR) - V Dubnici nad Váhom vyrastie nová krytá plaváreň za 7,1 milióna eur. Rozsahom prác i objemom financií ide o najväčší projekt samosprávy. Radnica získala na projekt milión eur z Fondu na podporu športu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
Nová plaváreň vyrastie na Ulici športovcov na mieste chátrajúcej budovy práčovne, ktorú mesto zbúralo. V lete mesto spustilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Víťazne z neho vyšlo konzorcium HBH, a. s., a DAG Slovakia, a. s. Základný kameň poklepú vo štvrtok (4. 12.) dopoludnia. Dokončené dielo musí skupina dodávateľov odovzdať najneskôr v septembri 2027.
Novostavba plavárne bude pozostávať z bazénovej haly, vstupného vestibulu s recepciou a barom, šatňového bloku, sociálnych zariadení a priestorov určených pre wellness. Na prvom poschodí bude sídliť administratíva a tiež technické priestory. Verejnosť bude mať k dispozícii tri bazény - hlavný 25-metrový, výučbový bazén a bazén pre deti.
Pôjde o športovisko s celoročnou prevádzkou a možnosťou otvorenia celej jednej steny bazénovej haly v letnom období so vstupom na vonkajšiu drevenú terasu. V druhej plánovanej fáze, ktorá bude zameraná na rozšírenie športoviska, samospráva v budúcnosti počíta s dobudovaním vonkajšieho letného bazéna.
