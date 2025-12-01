Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Regióny

V Dubnici nad Váhom postavia za viac ako sedem miliónov novú plaváreň

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nová plaváreň vyrastie na Ulici športovcov na mieste chátrajúcej budovy práčovne, ktorú mesto zbúralo.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 1. decembra (TASR) - V Dubnici nad Váhom vyrastie nová krytá plaváreň za 7,1 milióna eur. Rozsahom prác i objemom financií ide o najväčší projekt samosprávy. Radnica získala na projekt milión eur z Fondu na podporu športu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.

Nová plaváreň vyrastie na Ulici športovcov na mieste chátrajúcej budovy práčovne, ktorú mesto zbúralo. V lete mesto spustilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Víťazne z neho vyšlo konzorcium HBH, a. s., a DAG Slovakia, a. s. Základný kameň poklepú vo štvrtok (4. 12.) dopoludnia. Dokončené dielo musí skupina dodávateľov odovzdať najneskôr v septembri 2027.

Novostavba plavárne bude pozostávať z bazénovej haly, vstupného vestibulu s recepciou a barom, šatňového bloku, sociálnych zariadení a priestorov určených pre wellness. Na prvom poschodí bude sídliť administratíva a tiež technické priestory. Verejnosť bude mať k dispozícii tri bazény - hlavný 25-metrový, výučbový bazén a bazén pre deti.

Pôjde o športovisko s celoročnou prevádzkou a možnosťou otvorenia celej jednej steny bazénovej haly v letnom období so vstupom na vonkajšiu drevenú terasu. V druhej plánovanej fáze, ktorá bude zameraná na rozšírenie športoviska, samospráva v budúcnosti počíta s dobudovaním vonkajšieho letného bazéna.
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí