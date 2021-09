V Dubnici nad Váhom pribudla nová hala na dotrieďovanie odpadu

Dubnica nad Váhom 24. septembra (TASR) – V areáli Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom na Nádražnej ulici postavili pri zbernom dome novú halu na dotrieďovanie odpadov. Jej výstavbu podporil envirorezort nenávratným finančným príspevkom 1,2 milióna eur.



„Projekt sme podali na ministerstvo ešte v roku 2016, no jeho realizácia sa až do konca roka 2018 nezačala. V roku 2019 sme sa teda rozpracovanému a odloženému projektu začali intenzívnejšie venovať, vykonali sme v ňom nejaké drobné úpravy a v máji 2021 sme ho úspešne dokončili,“ uviedla konateľka technických služieb mesta Vladimíra Klačanská.



V novej hale budú podľa nej dotrieďovať drobný stavebný odpad, objemný odpad, oleje a textil. Vďaka projektu získali technické služby mesta novú jednopodlažnú montážnu halu, ktorej súčasťou sú sociálne zariadenia pre zamestnancov, kancelárie a technická miestnosť.



„Okrem toho nám v rámci projektu dodali aj novú techniku - traktor, mostovú váhu, vysokozdvižný vozík, veľkokapacitné kontajnery či kontajner na olej a na šatstvo,“ doplnila Klačanská.



Podnik technických služieb mesta zvažuje presunúť do novej haly aj triediacu linku zo strediska triedeného zberu na Sládkovičovej ulici, čo by prinieslo ekonomické benefity. O zámere už informovali Ministerstvo životného prostredia SR.